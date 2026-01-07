El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, la predicción meteorológica para Moguer indica un inicio de jornada con temperaturas frescas, oscilando entre los 2 y 4 grados durante las primeras horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados, manteniéndose en este rango hasta el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 83%, lo que puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual.

En cuanto al estado del cielo, se prevé un predominio de nubes altas durante la mañana, con periodos de cielo poco nuboso que permitirán la entrada de algo de luz solar. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo se tornará mayormente cubierto, con nubes que podrían traer consigo algunas precipitaciones ligeras, aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 25% entre las 7 y las 13 horas y nuevamente entre las 13 y las 19 horas. Las precipitaciones, si se producen, serán de carácter intermitente y no se espera que sean significativas.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de entre 3 y 6 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevé que alcance hasta 9 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará a este y noreste, manteniendo velocidades moderadas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 16 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70-75%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En resumen, el día en Moguer se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 10 grados . Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un paraguas por si acaso. Las condiciones del viento y la humedad harán que la sensación térmica sea más fría, así que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.