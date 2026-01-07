El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:31. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre 1°C, lo que sugiere que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 6°C hacia la tarde. Sin embargo, se espera que el cielo cambie a condiciones más nubladas a partir de la tarde, con un incremento en la nubosidad que se traducirá en un cielo muy nuboso y cubierto en las horas posteriores. Esto se reflejará en la temperatura, que podría descender ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% durante la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias en Martos. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría aumentar considerablemente hacia la tarde y la noche.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas. Se recomienda disfrutar de las horas de sol de la mañana antes de que el cielo se cubra y las temperaturas comiencen a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.