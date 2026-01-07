El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que se espera que baje a un 60% en las horas centrales del día. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 21 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol está prevista para las 18:20, marcando el final de un día que, aunque frío, será soleado y agradable.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para salir a caminar o realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.