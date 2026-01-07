El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 11 grados . Este aumento en la temperatura, combinado con un cielo poco nuboso, hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a 13 km/h en las horas siguientes. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán los 12 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que el sol se pone, alrededor de las 18:22 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la noche. La humedad aumentará, llegando a un 75% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día y un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.