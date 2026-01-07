El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 4 grados . La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 58% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que variarán entre 10 y 12 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, lo que será un alivio tras las bajas temperaturas de la mañana.

Por la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunos cambios, con la aparición de nubes poco significativas, pero sin que esto afecte la claridad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 6 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día despejado y fresco, con temperaturas que irán en aumento y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.