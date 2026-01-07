El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre 0 y 2 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 7 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la humedad presente en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del frío, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 18:16, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 4 grados por la noche. La noche se presentará fresca, con un cielo despejado que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el 7 de enero de 2026, Lucena disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre. Con temperaturas agradables durante el día y un cielo despejado, será un excelente momento para disfrutar de la belleza del invierno en esta encantadora localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.