El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 3 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondan entre el 66% y el 86% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:37 y el ocaso a las 18:19, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para aprovechar al máximo el día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables por la tarde, Lora del Río se presenta como un lugar ideal para disfrutar de un día al aire libre, ya sea paseando, haciendo deporte o simplemente disfrutando de la naturaleza. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del frío en las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.