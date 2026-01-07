El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre 1 y 2 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente para quienes salgan temprano. Se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 5 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunos cambios. Aunque la mayor parte del día se mantendrá despejado, se anticipa la llegada de nubes poco a poco, especialmente hacia la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores cercanos a los 7 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 5 grados.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Linares realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas frescas y un aumento gradual del viento. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el sol y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.