El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Lepe, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se irá intensificando, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde, y posteriormente, un cielo cubierto por la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 11 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día. Los vientos soplarán del noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h, siendo más intensos en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque hay una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas precipitaciones ligeras entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que cualquier precipitación será leve y no generará inconvenientes mayores.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 15 horas y bajando a 7 grados en la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las horas de la mañana. Los vientos del noroeste aportarán un toque de frescura al ambiente, haciendo de este un día típico de invierno en Lepe.

