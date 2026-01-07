El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la noche. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, predominando direcciones como el norte y el oeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de frescura.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con momentos de poco nuboso en las horas de la tarde, pero en general, se mantendrá mayormente despejado. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. Los ciudadanos pueden aprovechar este clima benévolo para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.