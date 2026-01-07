El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de enero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados hacia las 10 de la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.
El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en dirección oeste durante la tarde. Este viento, aunque fresco, no debería resultar incómodo, y puede ser un alivio en las horas más cálidas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 11 km/h a lo largo de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 7 grados alrededor de las 2 de la tarde. Sin embargo, conforme se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:12, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 4 grados hacia las 6 de la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se caracteriza por un ambiente despejado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y propicio para diversas actividades.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.
