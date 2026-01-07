El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, se espera un predominio de nubes altas, que darán paso a un cielo poco nuboso en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso y cubierto en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , comenzando con un fresco 7 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento, que soplará del noroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 50% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que apenas alcanzarán los 0.5 mm en el periodo más lluvioso. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 80%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, la humedad podría aumentar, alcanzando picos del 93% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para un día de abrigo, especialmente por la combinación de viento y humedad que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá, marcando el final de un día invernal típico en la costa andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.