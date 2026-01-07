El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Huelva se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con intervalos de nubes altas y poco nuboso, especialmente en las horas centrales, donde la visibilidad será buena. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la nubosidad aumentará, y se prevé un cielo cubierto que podría persistir hasta el final del día.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un ambiente fresco, con mínimas que rondarán los 3 a 5 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día progrese, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde y la noche. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay una probabilidad de precipitación ligera en algunos momentos, especialmente en la tarde, aunque la cantidad esperada es mínima. Las probabilidades de tormenta son nulas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.

En resumen, Huelva experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una alta humedad, condiciones que invitan a disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.