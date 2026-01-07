El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 2 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual que alcanzará los 11 grados hacia la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 55% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será más confortable a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría aportar una ligera sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvia, combinada con el cielo despejado, permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un día luminoso y sin interrupciones climáticas.
A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:22, momento en el cual el cielo podría comenzar a cubrirse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente despejado. En resumen, el 7 de enero de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo fresco, soleado y sin lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.
