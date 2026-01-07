El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ligero aumento en las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 11 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable a medida que avance el día, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque sus valores más altos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas matutinas serán frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir de casa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 46% durante las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, creará un ambiente seco y cómodo para realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y del oeste, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente durante las horas de la mañana y al atardecer. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas centrales del día, por lo que es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre que puedan verse afectadas por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 18:18, brindando un total de más de 9 horas de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Écija, con un tiempo favorable y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.