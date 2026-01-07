El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad se estabilizará en torno al 70%, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noroeste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las bajas temperaturas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes poco numerosas comiencen a aparecer hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 18:22, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para paseos y actividades al exterior.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.