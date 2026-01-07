El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 2°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 10°C por la tarde, lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y descendiendo a lo largo del día, alcanzando un 49% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se esperan precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, con dirección predominante del oeste. Esto podría generar una sensación térmica un poco más fría, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, el viento no será un factor que impida disfrutar del día, ya que su intensidad se mantendrá dentro de un rango cómodo.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables durante el día sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros con amigos.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza del invierno cordobés.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.