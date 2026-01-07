El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 7 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 4 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 11 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este ascenso térmico será gradual, y aunque las temperaturas no serán excesivamente altas, se sentirán cómodas para realizar actividades al aire libre, especialmente con la ausencia de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de chubascos.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 56% en las horas de mayor temperatura. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.
El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, no se prevén rachas que puedan causar molestias significativas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá poco nuboso, aunque se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados por la noche, lo que sugiere que será un final de jornada fresco.
En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo claro y temperaturas moderadas hará que sea un día perfecto para actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.
