El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se tornen más nubosas, especialmente en la tarde, cuando el cielo estará cubierto en su mayoría. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 91% en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas durante el día, aunque hay un ligero riesgo de lloviznas en algunos momentos, especialmente en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la mañana, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría afectar ligeramente la claridad del cielo. Los amaneceres y atardeceres serán visibles, con el orto programado para las 08:42 y el ocaso a las 18:27, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser atractivo para los amantes de la fotografía.

Es recomendable que los residentes de Cartaya se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde, y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día. Aunque no se prevén tormentas, la combinación de nubes y viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican las temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.