El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 0 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 67% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el noroeste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán hasta 8 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará a sureste, con ráfagas que podrían llegar a los 16 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del frío, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante la mañana y al caer la tarde.

A partir de la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, conforme se acerque el ocaso, que se producirá a las 18:20, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados a última hora de la tarde.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos adversos, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas frescas y ausencia de precipitaciones, lo que promete un día agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.