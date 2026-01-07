El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 11 grados a lo largo del día, con un leve descenso en las horas más frescas de la mañana y un aumento gradual hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo a un 53% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes dispersas hacia la tarde, pero sin afectar significativamente el sol. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 11 grados. A partir de ese momento, comenzará a descender nuevamente, llegando a los 7 grados hacia la noche.

La salida del sol se producirá a las 08:38, y el ocaso será a las 18:22, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el día se presenta ideal para paseos y actividades en el exterior, con un tiempo agradable y sin la amenaza de lluvia. Los habitantes de Camas pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de la naturaleza y el aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.