El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 2 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 7 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 42% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá a los habitantes de Cabra disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Estas condiciones de viento no serán suficientes para generar incomodidad, pero sí aportarán una ligera brisa que puede ser refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá predominantemente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una tranquila velada al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas frescas y vientos suaves, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de diversas actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.