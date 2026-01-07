El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 4 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 86% al amanecer y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 69% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, el tiempo se tornará más confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 13 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será suficiente para causar incomodidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, con un aumento en la nubosidad hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas, y la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados durante la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre en Las Cabezas de San Juan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.