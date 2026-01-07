El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será moderada, rondando entre el 66% y el 73%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico, combinado con el cielo poco nuboso, creará condiciones ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la brisa del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé que algunas nubes poco significativas puedan aparecer, especialmente hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:22, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, ideal para disfrutar en compañía.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es propicio para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. La combinación de un ambiente fresco por la mañana y un ligero aumento de temperatura por la tarde hará que sea un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Recuerde abrigarse un poco en las primeras horas y aprovechar el sol durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.