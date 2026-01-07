El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 0 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío matutino.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar fuera durante las horas más frescas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima estable es ideal para disfrutar de actividades familiares o paseos por la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen Bailén hasta el ocaso, que se producirá a las 18:11. La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la noche, por lo que se aconseja llevar ropa de abrigo si se planea salir después de la puesta del sol.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta jornada para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer, siempre teniendo en cuenta las condiciones del viento y la temperatura al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.