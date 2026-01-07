El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre 1°C y 5°C a lo largo del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 5°C.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 6 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los habitantes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:10 horas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a 1°C durante la noche. La combinación de un cielo despejado y la brisa fresca hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Baeza se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo fresco y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que aportará una sensación de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.