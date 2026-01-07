El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 7 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el día avanza, alcanzando un 37% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Durante la tarde, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 26 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, aunque se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final de la jornada. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El ocaso se producirá a las 18:14, momento en el que la temperatura comenzará a bajar de manera más pronunciada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían descender hasta los 2 grados. La combinación de cielos despejados y vientos suaves hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Baena será mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.