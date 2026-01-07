El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Ayamonte se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, aunque las nubes irán aumentando, alcanzando un estado muy nuboso hacia la tarde. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 5 y 11 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, que irán subiendo ligeramente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% y alcanzando picos del 94% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noroeste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 19 km/h en la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, con velocidades que rondarán entre 4 y 8 km/h por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya una probabilidad del 50% de lluvia entre las 7 y las 13 horas, con una precipitación estimada de 0.3 mm en las primeras horas de la mañana y 0.2 mm hacia el mediodía. Sin embargo, la lluvia será escasa y no se espera que cause inconvenientes significativos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin más precipitaciones.

La visibilidad podría verse afectada por la presencia de bruma y niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas cercanas a la costa. Esto podría dificultar la visibilidad en carretera, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá consigo condiciones climáticas extremas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.