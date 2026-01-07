El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los -2°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 8°C durante la tarde, lo que sugiere un día fresco, pero con un aumento gradual de la temperatura a medida que avanza el día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 80% a las 6 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el día progresa, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:13. Este fenómeno natural será un espectáculo visual, ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en un entorno natural.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas que irán en aumento y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente durante las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.