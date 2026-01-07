El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Almonte se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos de nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados.

A partir del mediodía, la nubosidad comenzará a aumentar, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé un cielo cubierto. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas más cálidas del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes en este aspecto.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar paseos por la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 4 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará más cálido en las horas centrales.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el mediodía y un viento moderado del norte. La ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo las actividades al aire libre, disfrutando de un tiempo favorable en esta jornada de enero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.