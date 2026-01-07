El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 3 a 5 grados , lo que puede resultar fresco, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. A medida que el día progrese, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 76% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se registran algunas posibilidades de lloviznas ligeras en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque estas son mínimas. La situación meteorológica se mantendrá estable, sin indicios de tormentas o fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 4 grados en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre en Aljaraque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.