El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el atardecer, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 2 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 4 grados, ideales para quienes disfrutan de un tiempo invernal. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de La Algaba se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 57% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que cause incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Este viento será suave y no se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes. La calma del viento, combinada con el cielo despejado, hará que sea un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de un café en las terrazas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. En resumen, La Algaba disfrutará de un día invernal agradable, con temperaturas frescas, cielos despejados y un viento suave, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.