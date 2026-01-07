El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre -1°C en las primeras horas y alcanzarán hasta 4°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, aunque las mañanas seguirán siendo frías.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 43% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad presente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, sobre todo en las horas de mayor viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las temperaturas pueden descender considerablemente al caer la tarde, por lo que se sugiere llevar ropa adecuada para la noche.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será predominantemente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.