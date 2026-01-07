El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 11 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 2 grados a primera hora, mientras que por la tarde se alcanzarán los 11 grados, proporcionando un ambiente más cálido y confortable. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo a un 57% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo. La combinación de cielos despejados y una humedad controlada permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de entre 4 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 14 km/h en las horas más activas del día. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La ausencia de tormentas también es un buen indicativo para aquellos que planean actividades deportivas o paseos familiares.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los habitantes podrán aprovechar al máximo las horas de luz, que se extenderán desde el orto a las 08:37 hasta el ocaso a las 18:22. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades que requieran de un buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.