El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 6 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 7 grados durante la mañana, con un leve descenso en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores que podrían llegar a estar por debajo de cero en algunos momentos. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Por lo tanto, es aconsejable que quienes salgan a la calle tomen precauciones, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de las festividades de Reyes, ya que el tiempo será propicio para paseos y actividades familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 08:37, y el ocaso será a las 18:20, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el 6 de enero en El Viso del Alcor se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo fresco y soleado, sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.