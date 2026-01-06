El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Utrera se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 8 grados , descendiendo a 7 grados en las horas siguientes. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 45% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será más agradable a medida que el sol brille con fuerza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades diarias y los desplazamientos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de un ambiente tranquilo.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será mayormente soleado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 12 grados . La ausencia de precipitaciones y la moderada velocidad del viento permitirán disfrutar de un día agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y que aprovechen el buen tiempo para disfrutar de este festivo de Reyes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.