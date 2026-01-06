El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Úbeda un tiempo predominantemente cubierto durante las primeras horas de la mañana, con cielos que irán despejándose a medida que avance el día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 1 grado . A partir de las 9 de la mañana, se prevé que el sol comience a asomarse, llevando la temperatura a un leve aumento, alcanzando hasta 4 grados en las horas centrales del día.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la jornada, ya que se anticipa un día seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los habitantes de Úbeda disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La sensación térmica, sin embargo, será más fría, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán valores de hasta -5 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente al salir.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se espera que alcancen hasta 21 km/h. Esto puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A medida que el día avance, se espera que el cielo continúe despejándose, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 4 grados en la tarde. La tarde será más templada, pero la sensación de frío persistirá debido al viento. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con valores que rondarán los 2 grados .

El ocaso se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos cubiertos, ofrecerá momentos de sol y temperaturas más agradables en las horas centrales. En resumen, se prevé un día sin lluvias, con cielos que se despejan y temperaturas frías, ideal para disfrutar de un paseo invernal en la hermosa ciudad de Úbeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.