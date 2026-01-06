El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A primera hora, la temperatura se situará en torno a los 7 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja debido a la presencia de viento, que soplará desde el norte con velocidades que variarán entre 11 y 21 km/h. Esto hará que la sensación térmica se sitúe entre 0 y 11 grados, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ningún momento del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento, que será predominante del norte, alcanzará su máxima intensidad en la tarde, con rachas que podrían llegar hasta los 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A lo largo del día, las rachas de viento irán disminuyendo, pero se mantendrán constantes, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 08:38 y se pondrá a las 18:21, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. La claridad del cielo y la ausencia de nubes permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque se recomienda abrigarse en las primeras horas debido a las bajas temperaturas y la sensación térmica.

En resumen, Tomares disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que marcan los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.