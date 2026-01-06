El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas serán frescas, comenzando con un termómetro que marcará alrededor de 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados a la 1:00 y 2:00 de la madrugada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 5 grados a las 3:00 y 4:00, y continúe en torno a los 4 grados hasta las 7:00.

Durante la mañana, la sensación térmica se mantendrá en niveles bajos, con valores que oscilarán entre 4 y 2 grados, lo que podría hacer que los residentes sientan un poco más de frío del que marcan los termómetros. A partir de las 8:00, la temperatura comenzará a aumentar gradualmente, alcanzando los 3 grados a las 8:00 y subiendo a 4 grados a las 9:00. Para el mediodía, se prevé que la temperatura llegue a los 10 grados, alcanzando su punto máximo de 13 grados a las 15:00.

El viento será un factor notable durante el día, soplando desde el norte con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá presente, con velocidades de 12 a 18 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto permitirá que los habitantes de San Juan de Aznalfarache realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, gracias a la ausencia de nubes y la baja probabilidad de precipitaciones.

El ocaso se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con un cielo despejado que permitirá apreciar la belleza del atardecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.