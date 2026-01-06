El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 6 de enero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 8 grados . La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades al aire libre.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 13 grados. La sensación térmica será más cálida gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% y descendiendo gradualmente hasta un 51% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente seco y confortable.
El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, la velocidad del viento disminuirá hacia la noche, lo que permitirá que las temperaturas desciendan de nuevo a niveles más frescos, rondando los 5 grados hacia el final del día.
Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:21. La combinación de la claridad del cielo y la temperatura moderada hará que sea un momento ideal para pasear o realizar actividades al aire libre. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que caerán a 6 grados, y el viento se calmará, lo que permitirá una sensación de calma y confort.
En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para ello.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Guía de la Cabalgata de los Reyes Magos en Córdoba 2026: recorrido, horario y los desfiles en los barrios y barriadas
- Retrasan la salida de la Cabalgata de Lucena ante la previsión de lluvia
- La cabalgata de Reyes Magos de Ciudad Jardín: horario, recorrido y Cristian Carracedo como Rey Melchor