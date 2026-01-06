El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C a las 10°C a lo largo de la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registren 10°C.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 43% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que se aventuren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos o actividades familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo apreciar el paisaje y disfrutar de las vistas que ofrece la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 3°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:16 horas. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de nubes promete una noche tranquila y clara.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda llevar abrigo para las horas más frescas de la mañana y la noche, pero durante el día, el sol brindará un calor reconfortante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.