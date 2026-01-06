El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la visibilidad y la luminosidad en la localidad. Las temperaturas, sin embargo, serán frías, comenzando con un valor de 2 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta alcanzar mínimas de -2 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 4 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será notablemente más baja, con valores que oscilarán entre -7 y -1 grados a lo largo del día. Esto se debe a la combinación de las bajas temperaturas y la presencia de vientos que, aunque moderados, pueden intensificar la sensación de frío.

El viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará velocidades de hasta 20 km/h en las primeras horas, incrementándose a lo largo de la mañana y llegando a picos de 37 km/h en la tarde. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para protegerse del frío.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias durante el día, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las bajas temperaturas.

El amanecer se producirá a las 08:31 y el ocaso a las 18:14, lo que proporciona un margen amplio para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que es aconsejable planificar las actividades al aire libre en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas frías y vientos moderados del norte. Es un día propicio para disfrutar del sol, pero con la precaución de abrigarse adecuadamente para combatir el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.