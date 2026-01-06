El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los -2°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 6°C durante la tarde. A pesar de que las temperaturas son frescas, especialmente en las primeras horas, se espera que el sol brinde una sensación de calidez a medida que avanza el día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pozoblanco se vistan adecuadamente para enfrentar el frío matutino.

La sensación térmica será un poco más baja, con valores que rondarán entre -7°C y 1°C a lo largo del día. Esto se debe a la combinación de las bajas temperaturas y la presencia de vientos que, aunque no serán excesivamente fuertes, aportarán un ligero frescor. Se prevé que la sensación térmica mejore a medida que la temperatura ambiente suba, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar.

Los vientos serán predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 49 km/h, siendo más intensos durante las horas de la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00 horas, con velocidades que podrían llegar hasta los 49 km/h. Es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas, donde el viento puede ser más fuerte.

El orto se producirá a las 08:36 y el ocaso a las 18:13, lo que nos brinda un día con una duración de luz solar considerable. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día ideal para disfrutar de las tradiciones de Reyes y de las actividades al aire libre en Pozoblanco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.