El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta los 3 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, con un 83% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo gradualmente, estabilizándose en torno al 60% durante las horas centrales de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, el ambiente se tornará más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se espera que la velocidad aumente, alcanzando hasta 21 km/h en las horas posteriores al mediodía. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, actividades familiares o cualquier tipo de celebración que se tenga planeada para esta fecha.

La puesta de sol se producirá a las 18:17 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco al inicio, se tornará más cálido y soleado. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Palma del Río y sus alrededores. En resumen, el 6 de enero se presenta como un día ideal para disfrutar al aire libre, con condiciones meteorológicas que favorecen el esparcimiento y la celebración.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.