El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 3 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de nubes, permitirá disfrutar de un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica será más baja debido a la presencia de viento, que soplará del norte con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en su punto máximo.

El viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La calma en el tiempo también se verá reflejada en la baja probabilidad de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de posibilidad en todos los periodos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La sensación térmica también se verá afectada por el viento, que mantendrá una brisa fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:21, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada soleada y fresca, con temperaturas agradables durante las horas centrales y un viento que, aunque notable, no interrumpirá la tranquilidad del día. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece este inicio de año.

