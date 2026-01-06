El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas durante la noche. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo predominantemente despejado que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y de la luz solar.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 9 grados . Las horas más frías se registrarán por la mañana, con mínimas de 1 grado a las 8:00, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 9 grados alrededor de las 16:00. Es recomendable abrigarse adecuadamente, especialmente en las primeras horas del día, ya que la sensación térmica puede ser más baja debido a la presencia de viento.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles relativamente altos, comenzando en un 86% a primera hora y descendiendo a un 65% hacia el final de la jornada. Esta variación puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que contribuye a un ambiente seco y agradable para disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 08:34 y el ocaso será a las 18:18, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para aprovechar el día. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas frescas y el viento que puede intensificar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.