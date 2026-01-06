El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 8 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 2 grados a las 07:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 17:00 horas.

La sensación térmica, sin embargo, será más baja debido a la presencia de vientos que soplarán desde el norte y noreste. Durante la mañana, la sensación térmica oscilará entre los 6 y 0 grados, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso. A medida que el día progrese, la sensación térmica mejorará ligeramente, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a los vientos, se anticipa que soplarán con una velocidad que variará entre 10 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas pico. Estos vientos del norte y noreste pueden generar un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío matutino y tengan en cuenta la posibilidad de que el viento sople con fuerza en ciertos momentos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la festividad de Reyes o realizar actividades recreativas en el exterior.

El orto se producirá a las 08:35 y el ocaso a las 18:19, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables en las horas centrales, Morón de la Frontera se presenta como un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.