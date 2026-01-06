El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Esta situación meteorológica es ideal para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas en Montilla oscilarán entre los 0 y los 8 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 5 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 1 grado a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 8 grados alrededor de las 16:00 horas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes se abriguen adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La sensación térmica será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga por debajo de la temperatura real en varias horas. En la mañana, la sensación térmica podría llegar a ser de -4 grados a las 08:00 horas, lo que indica que el viento frío podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. A lo largo del día, la sensación térmica mejorará, pero se mantendrá fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 8 y 35 km/h, predominando del norte. Las ráfagas más intensas se experimentarán entre las 14:00 y las 17:00 horas, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda tener precaución si se planea estar al aire libre durante esas horas.

En resumen, el día en Montilla se presenta como una jornada ideal para disfrutar del sol y el aire libre, aunque es importante estar preparados para las bajas temperaturas y el viento fresco. Con un cielo despejado y sin lluvias, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día de Reyes, ya sea paseando por la ciudad o disfrutando de actividades familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.