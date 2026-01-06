El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la ausencia de nubes significativas, favorecerá un ambiente propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo hasta un 48% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a lo largo del día hasta alcanzar ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no hay previsión de lluvias, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de las festividades de Reyes o cualquier otra actividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 6 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:24. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.