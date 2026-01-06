El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 5 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre 1 y 3 grados, mientras que por la tarde, se estabilizarán en torno a los 4 y 5 grados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica será más baja debido a la presencia de vientos del noreste, que alcanzarán velocidades de hasta 28 km/h. Esto hará que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevén sensaciones térmicas de hasta -7 grados en la mañana.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un buen tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople con fuerza moderada, especialmente durante la mañana y la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a 2 grados. La sensación térmica también se verá afectada por el viento, que continuará soplando del noreste, aunque con menor intensidad que durante el día.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas que variarán entre 1 y 5 grados, y sin posibilidad de lluvia. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja tener en cuenta el viento y la sensación térmica al planificar cualquier salida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.